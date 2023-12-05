КСП проверит «Полет» и «Организатора перевозок»

Целый список поручений аудиторам дал региональный парламент.

Орловский областной Совет народных депутатов утвердил собственный список поручений для их включения в план деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2024 год. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, КСП осуществляет свою деятельность на основе годовых планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. В свою очередь Орловский облсовет вправе давать поручения о проведении контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. В ходе такой работы парламентские комитеты и фракции сформировали перечень, в который вошло 26 поручений.

«В частности, фракция партии «Единая Россия» поручила КСП провести аудит эффективности использования в 2023 году бюджетных средств, выделенных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также средств, выделенных на строительство школы по улице Зеленина в Орле, – сообщает пресс-служба облсовета. – Фракция КПРФ поручила проверить эффективность использования бюджетных средств на приобретение быстровозводимых модульных конструкций ФАПов, а также средств, выделенных на строительство станции умягчения Окского водозаборного узла в городе Орле».

Фракция партии «Справедливая Россия – За правду» дала КСП поручение провести аудит эффективности мероприятий, направленных на приобретение медицинских лекарств и изделий НКМЦ имени З.И. Круглой. «Новые люди» заинтересовались целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на строительство Баклановского сельского Дома культуры, а фракция «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» хочет проверить использование бюджетных субсидий, выделенных Орловскому техникуму агробизнеса и сервиса.

Фракция Орловского регионального отделения ЛДПР поручила Кнтрольно-счетной палате проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных Орловскому областному центру молодежи «Полет». В частности, будут проверены средства, пошедшие на оплату труда. Кроме того, парламентарии поручили провести аудит эффективности закупок департамента здравоохранения Орловской области в 2022-2023 годах и оценить эффективность налоговых льгот для организаций, осуществляющих на территории Орловской области селекционно-гибридную работу по разведению племенных свиней.

В перечень поручений вошла и проверка законности и эффективного использования бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности государственного казенного «Орелоблохотучреждения». В частности, депутаты просят аудиторов обратить внимание на финансирование госпрограммы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области».

Также в будущем году по поручению облсовета КСП проверит законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Организатор перевозок. Проверка затронет реализацию подпрограммы «Пассажирский транспорт» в части закупки автобусов для обновления общественного транспорта в малых городах и на сельских территориях. Проверка подлежит и целевое использование субсидий, выделенных муниципальным образованиям в рамках подпрограммы «Функционирование и развитие сети образовательных организаций».

ИА «Орелград»