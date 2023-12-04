В Ливнах готовят посылку на СВО

4.12.2023 | 14:46 Новости, СВО

Процессом руководит мэр Сергей Трубицин.

Фото: vk.com/lezhnevs31

Подробности в социальных сетях рассказал советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

По его словам, посылка предназначается именно для орловцев, несущих службу в зоне специальной военной операции. Прежде всего, защитникам Отечества требуются: два тепловизора, генератор, рации и аккумуляторы к ним, аккумулятор Powerbank, планшет, 16 тактических очков, два бинокля, дальномер, два автономных дизельных отопителя, печи-«буржуйки» и газовые баллоны.

Также, непосредственно для обустройства блиндажей, орловцам пригодятся: бензопила, шлифовальная машина, плёнка и изоляция, электрокабель, удлинители, наборы инструментов, лопаты, топоры, молотки, ножовки, гвозди и скобы, окопные свечи и маскировочные сети.

Кроме того, чтобы благополучно пережить зиму, нужно будет приобрести для бойцов спальные мешки, туристические коврики и сиденья, зимние бушлаты, влагозащитные костюмы, термобелье, зимние шапки, перчатки и балаклавы, носки и сапоги.

Также, как обычно, на фронт отправят продукты питания – консервы, каши, сладости, чай и кофе, сахар, муку, овощи и питьевую воду.

Отмечается, что формировать посылку будут чиновники, бизнес и все желающие жители Ливен и Орловщины.

«Без общенародной поддержки справиться сложно. Присоединяйтесь!» – высказался Лежнев.

ИА «Орелград»


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