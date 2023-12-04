Застройщик из Воронежа ворвался в ТОП Орловской области

Выкуп объектов обанкротившегося АИЖК ввел в рейтинг нового игрока.

Единый ресурс застройщиков составил ТОП компаний по объемам текущего строительства жилья в Орловской области по состоянию на 1 декабря 2023 года. На первом месте ГК ОДСК с 161,14 тыс. кв. м. Группа компаний работает на шестью жилыми комплексами.

Второе место в регионе заняла ГК Развитие с объемом текущего строительства 36,255 тыс. кв. м и долей на рынке 9,31%. Это новичок рейтинга. Застройщик зашел в регион, заявив о намерении достроить дома на улице Панчука. Недавно проектная декларация появилась на сайте Наш.дом.рф.

Третье место в рейтинге занимает СЗ «Фортуна» (жилой комплекс «Крылья» в Советском районе). Объем текущего строительства – 31,323 тыс. кв. м и 8,04% доли рынка региона. Четвертое место –Ударник (ЖК «Авиа» в Заводском районе). Строится 18 тыс. кв. м жилья, доля на рынке – 4,63%. Пятое место занял Инжилком (ЖК «Тринити»). Возводят 12,96 тыс. кв. м, доля в регионе – 3,33%.

При формировании ТОП по каждому застройщику учитываются жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации и не имеющие опубликованных разрешений на ввод в эксплуатацию, отмечают составители.

ИА “Орелград”