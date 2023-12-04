В Орле наградят победителей Тютчевского конкурса

Награды получат лучшие поэты, прозаики и литераторы.

Орловская областная библиотека им. И.А. Бунина анонсировала церемонию награждения победителей и призеров Всероссийского литературного конкурса «Наше слово». Он посвящен 220-летию со дня рождения Федора Ивановича Тютчева. Церемония пройдет 10 декабря 2023 года в 14:00 в библиотеке им. Бунина. Конкурс был объявлен Орловским региональным отделением Российского союза писателей (РСП). Прием работ стартовал еще 1 февраля и завершился 31 октября.

«На конкурс было прислано более 80 работ из Орла, Орловской области, Белгородской области, Воронежа, Владимира, Липецка, Барнаула, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, – сообщили в «Бунинке». – Конкурс проводится на бесплатной основе. При оценке конкурсных работ учитывались оригинальность идеи, патриотическая направленность, стиль изложения, соблюдение правил стихосложения и написания прозы, грамотность».

Конкурсная программа предусматривает следующие номинации: «Публицистика», «Рассказ», «Маленькая история», «Стихи» на темы: «Посвящения Ф.И. Тютчеву», «Сердцу милый край», «Осень – дивная пора», «Тайны и краски природы», «Великая Отечественная война», «Россия», «Любовная лирика» и «Русская деревня». Кстати, в состав жюри вошли поэт Александр Гордеев, поэт и прозаик Наталья Никитина и прозаик Ирина Терновая, председатель Орловского регионального отделения РСП.

Имена победителей и призеров пока не раскрываются, они будут озвучены на церемонии награждения. Добавим, что целями конкурса заявлены привлечение внимания к творчеству Федора Тютчева, пропаганда могущества русского языка, формирование у граждан мотивации к чтению русской поэзии и прозы, поддержка писательского таланта, развитие творческой активности личности, а также поощрение авторов лучших произведений.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»