На Орловщине частично отойдут от нормирования земли

Соответствующий законопроект был рассмотрен в первом чтении.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект изменения в статью 2 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Орловской области». Документом предложено частично отойти от сложившейся практики нормирования. Кстати, законопроект был разработан с учетом предложений властей муниципальных районов и муниципального округа Орловской области. Кроме того, были учтены результаты мониторинга правоприменения норм вышеуказанного закона.

Речь идет о норме, регулирующей установление минимального размера образуемого участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности граждан и юридических лиц. Действующей редакцией законно определено, что минимальный размер должен быть равен среднерайонной норме, определенной на момент бесплатной передачи сельскохозяйственных угодий в собственность граждан на момент приватизации.

Исключение сделано для случаев, когда земельный участок меньшей площади образован за счет естественных границ на местности (водных объектов, лесных участков, оврагов, балок). Вышеуказанная среднерайонная норма варьируется от 5,1 га в Троснянском районе до 13,6 га в Корсаковском районе. В то же время, по информации регионального департамента сельского хозяйства, на территории Орловской области возникают ситуации, когда участки сельхозназначения, свободные от прав третьих лиц и находящиеся в государственной и муниципальной собственности, имеют площадь менее среднерайонной нормы. Из-за этого их невозможно передать сельскохозяйственным товаропроизводителям для введения в оборот.

Новый законопроект призван устранить это препятствие. Он предусматривает введение нового пункта, согласно которому минимальный размер образуемого земельного участка может быть меньше среднерайонной нормы. Данное положение будет применяться, когда образуемый участок меньшей площади ограничен со всех сторон землями других категорий или другими участками из земель сельскохозяйственного назначения. «Принятие рассматриваемого проекта закона упростит организацию и проведение межевых и кадастровых работ, обеспечит возможность государственной регистрации земельных участков, будет способствовать достижению целей государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ», – считают авторы законопроекта.

ИА «Орелград»