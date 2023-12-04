В Орловской области «земский учитель» решил стать священнослужителем

Еще четверо участников проекта переехали в другие регионы, отказавшись от миллиона.

Вопрос о реализации проекта «Земский учитель» в Орловской области обсуждался 4 декабря на заседании правительства региона. За четыре года удалось привлечь педагогов на 55 вакансий в села и малые города, рассказала руководитель профильного департамента Ирина Патронова.

Однако есть и те, кто оказываются от единовременной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей и покидают места, полученные в ходе конкурсного отбора. Например, четверо переехали в другие регионы: некоторые по семейным обстоятельствам, один из учителей причиной назвал несоответствие реальности и ожиданий от работы. Пятый «отказник» принял решение стать священнослужителем.

На 2024 год на реализацию программы «Земский учитель» запланировано 7,28 млн федеральных рублей, будет и региональное софинансирование. Орловская область планирует привлечь в школы в села и малые города восемь специалистов.

ИА “Орелград”

В Орловской области заметили мошенничество в программе «Земский учитель»