Одного из создателей «Васильковой гавани» наказали за медлительность

Под Орлом привлекли к ответственности должностное лицо.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, за нарушение срока работ по муниципальному контракту поплатился сотрудник компании-подрядчика (ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго»). Мировой суд Новосильского района оштрафовал должностное лицо примерно на 44 тысячи рублей. Нарушения выявило надзорное ведомство.

Напомним, что инициатива реализовывалась в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В её рамках в Новосиле проводились работы по благоустройству городского сквера, спуска к пляжу и берега реки Зуша.

Однако «Гавань» сдали только 10 октября. Проект обошёлся в 53 миллиона рублей. Ранее он стал победителем федерального конкурса комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Напомним, что практически сразу после открытия благоустроенное пространство атаковали местные вандалы.

ИА «Орелград»