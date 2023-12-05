Авария с «обочечником» распалила споры между орловцами

5.12.2023 | 9:46 Видео, Новости

ДТП произошло в поселке Знаменка на улице Школьной 4 декабря.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Момент столкновение попал на видео. Запись опубликована в группе «ДТП Орел и автохамы». «Митсубиси Аутлендер» ехал по обочине со стороны Курска. В этот момент «Хонда FIT» начала поворачивать на улицу Школьную. Произошло столкновение. Ролик в группе вызвал более сотни комментариев. Одни винят в произошедшем «обочечника», который двигался на приличной скорости и появление которого нельзя было предугадать. Другие настаивают, что водитель «Хонды» должен был убедиться, что маневр безопасен.

В УГИБДД по Орловской области сообщили, что в результате ДТП травмы получила 19-летняя водитель «Хонды». После осмотра в ООКБ отпущена на амбулаторное лечение. За рулем «Митсубиси» была 51-летняя женщина.

ИА “Орелград”


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