В Орле пресекли проникновение вредителей в Россию

Зараженные партии подкарантинной продукции были запрещены к ввозу.

По данным Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, за 9 месяцев 2023 года при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации в шести случаях в 50,7 тоннах подкарантинной продукции было выявлено четыре вида карантинных для России объектов: вирус некротического пожелтения жилок свеклы (ризомания свеклы), пурпурный церкоспороз сои, вирус некротического пожелтения жилок свеклы и амброзия полыннолистная.

Все зараженные партии подкарантинной продукции были запрещены к выпуску в свободное обращение по территории РФ, в том числе: пять партий (48,3 тонны) были возвращены грузоотправителям, а одна партия семян ячменя (2,4 тонны) была уничтожена путем сжигания. Однако нарушения выявлялись и при отгрузке товаров за рубеж. Так, за указанный период 2023 года с территории Орловской и Курской областей было отгружено на экспорт 1,218 миллиона тонн подкарантинной продукции.

По результатам лабораторных исследований в 2125 случаях в 164 тысячах тонн подкарантинной продукции были выявлены карантинные объекты: повилика sр., амброзия полыннолистная и карликовая головня пшеницы. Кроме того, ясеневая изумрудная златка была выявлена в 25 кубометрах пиломатериала из ясеня. В данном случае зараженные партии зерна были запрещены к вывозу с территории РФ. Они были направлены на переработку на предприятия, включенные в Реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности.

«Пиломатериал, зараженный ясеневой златкой, был подвержен карантинному фитосанитарному обеззараживанию, – уточнили в ТУ Россельхознадзора. – Также в соответствии с требованиями стран-импортеров в четырех партиях кукурузы дробленой (282 тонны) был выявлен сорняк – горец вьющийся, имеющий карантинное значение для Монголии. Отгрузка в эту страну была запрещена. Фитосанитарная сертификация проводилась в строго установленные законом сроки. Жалоб со стороны хозяйствующих субъектов, а также нотификаций из стран получателей в Управление не поступало».

ИА «Орелград»