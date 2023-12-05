ДТП с автобусом в Орле попало на видео

«Приору» занесло на улице Раздольной под маршрутку.

Запись видеорегистратора опубликована в группе «ДТП Орел и автохамы». По словам автора, авария произошла 3 декабря в районе мясокомбината. Судя по кадрам, легковой автомобиль двигался в сторону Болховского шоссе. Водитель увеличил скорость, чтобы опередить попутно следовавший автобус. В какой-то момент машина потеряла управление в снежной жиже. «Приору» начало крутить по дороге, и она оказалась на пути автобуса. Маршрутка врезалась в легковушку и выбросила ее на полосу встречного движения. К счастью, водители других транспортных средств сумели среагировать.

Погода была плохая: выпал снег, а потом шел ледяной дождь. В комментариях к видео орловцы критикуют коммунальщиков и водителя “Приоры”, который был не слишком аккуратен в сложившихся условиях.

В сводках УГИБДД и МЧС по Орловской области это ДТП не значится.

ИА “Орелград”