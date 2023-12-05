Конкурс на землю под «карточным домиком» снова оспаривают

Участок в центре Орла все еще остается без застройщика.

ООО «Холикон-Развитие» подал апелляционную жалобу на решение регионального Арбитражного суда по иску к департаменту экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области, сообщает «ОрелТаймс». Застройщик отстаивает право на участок под рухнувшим домом №68 на набережной Дубровинского. По его мнению, процедура проведения конкурсного отбора масштабных инвестпроектов была нарушена.

Напомним, итоги конкурса подводились дважды. В первый раз победителем было признано ООО «Холикон-Развитие». Однако по формальным признакам голосование аннулировали. Вторым победителем стало ООО «СЗ Омега-Парк». Однако с марта 2023 года участок “в воздухе“. Второй победитель отбора решил не заключать договор. Предположим, как раз из-за выхода объекта в судебную плоскость.

Важно, что при отборе инвестиционных проектов в целях предоставления права на заключение договора аренды земельного участка без проведения торгов, одним из важнейших критериев является предоставление муниципалитету готового жилья или квадратных метров в строящемся доме. Если бы процедура была проведена по правилам, несколько семей уже могли бы переехать из аварийного в благоустроенное жилье.

ИА “Орелград”