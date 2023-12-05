Экс-полицейский из Орла подозревается в торговле персональными данными

Его поместили под домашний арест.

Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области, обвинение предъявлено помощнику дежурного Управления МВД России по городу Орлу. В пресс-службе УМВД уточнили, что данный сотрудник уже уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Мужчина подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как установило следствие, в период с января по октябрь текущего года он получал информацию о персональных данных граждан из базы данных МВД. Эти сведения, предназначенные только для служебного пользования, он передавал третьим лицам за денежное вознаграждение.

Известно, что экс-полицейский полностью признал вину. Суд поместил его под домашний арест. Сейчас в рамках данного дела продолжаются необходимые следственные и процессуальные действия.

Уголовное дело удалось возбудить на основании материалов оперативной и розыскной деятельности органов Федеральной службы безопасности и Управления МВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»