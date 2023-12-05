Орловец вышел из машины и попал в больницу

5.12.2023 | 11:06 Новости, Происшествия

Его сбил другой автомобиль.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

ДТП произошло в Ливнах накануне в 17 часов 15 минут. Информацию сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Как пояснили в дорожной инспекции, местом действия стала улица Железнодорожная – территория у дома №83. «Лада» (ВАЗ 2114) ехала со стороны Гражданской улицы. Машиной управлял 39-летний водитель.

В этот момент 48-летний мужчина припарковал свой автомобиль и вышел наружу. Он хотел пересечь проезжую часть, однако попал под колёса отечественной машины.

«В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в Ливенскую ЦРБ», – пояснили в ГИБДД.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП. Два из них не обошлись без пострадавших. В частности, серьёзная авария случилась в посёлке Знаменка.

ИА «Орелград»


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