Орловец вышел из машины и попал в больницу

Его сбил другой автомобиль.

ДТП произошло в Ливнах накануне в 17 часов 15 минут. Информацию сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

Как пояснили в дорожной инспекции, местом действия стала улица Железнодорожная – территория у дома №83. «Лада» (ВАЗ 2114) ехала со стороны Гражданской улицы. Машиной управлял 39-летний водитель.

В этот момент 48-летний мужчина припарковал свой автомобиль и вышел наружу. Он хотел пересечь проезжую часть, однако попал под колёса отечественной машины.

«В результате наезда пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в Ливенскую ЦРБ», – пояснили в ГИБДД.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП. Два из них не обошлись без пострадавших. В частности, серьёзная авария случилась в посёлке Знаменка.

ИА «Орелград»