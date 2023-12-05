Лифт в больнице Боткина отремонтирует компания из Барнаула

5.12.2023 | 12:15 Медицина, Новости

Орловские власти заключают соответствующий контракт.

Фото Департамента здравоохранения Орловской области

В Орле определили компанию, которая займётся установкой лифта в больнице имени Боткина. Соответствующий конкурс выиграло ООО «ИЛСервис». Информация опубликована на сайте Госзакупок.

Компания зарегистрирована в Барнауле. Она существует уже 8 с половиной лет, что выше среднего показателя по отрасли. Основным видом её деятельности является «производство прочих строительно-монтажных работ». Фактически, судя по официальному сайту «ИЛСервиса», главный профиль работы ООО – это как раз лифтовое хозяйство.

Разобраться с больницей Боткина нужно до 22 декабря текущего года. Стоимость ремонта составит 7 миллионов 264 тысячи 390 рублей (несколько ниже первоначальной цены контракта).

В больнице установят новое лифтовое оборудование и пожарную сигнализацию, сделают другие необходимые работы. Ремонт коснётся как непосредственно шахты, так и машинного отделения лифта.

Внимание на данную проблему ещё год назад обратил известный орловский общественник Дмитрий Серёгин.

ИА «Орелград»


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