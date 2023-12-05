Инвестиции в Орловскую область сократились на 20%

Об этом сообщили в Росстате.

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные по инвестициям в основной капитал за первые три квартала текущего года (с января по сентябрь включительно). Для Орловской области они оказались неутешительными.

В указанный период, по сравнению с минувшим годом, показатель сократился сразу на 20,1% – до примерно до 37 миллиардов рублей.

Отметим, что эта картина является не совсем характерной. В ЦФО снижение инвестиций в основной капитал, кроме Орловщины, регистрировалось только в Калужской (-22,8%) и Брянской (-17,4%) областях.

В целом по стране, по сравнению с 2022-м, показатель тоже вырос – на 10%. Вложения доросли до цифры в 20 триллионов 017 миллиардов 8 миллионов рублей.

Впрочем, о резком снижении инвестиционной активности Орёлстат сообщал ещё по итогам первого квартала текущего года.

ИА «Орелград»