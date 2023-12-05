Орловчанке вернули 40 тысяч за покупку льготных лекарств

5.12.2023 | 15:01 Закон и порядок, Медицина, Новости

Восстановить права помогла орловская прокуратура.

Фото: ИА “Орелград” (иллюстративное)

Как рассказали в надзорном ведомстве, права на обеспечение бесплатным лекарством оказались нарушены в Глазуновском районе. Местная жительница является инвалидом. Однако она была вынуждена самостоятельно покупать жизненно необходимый препарат, входящий в число льготных.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к региональному департаменту здравоохранения. Эти требования были удовлетворены.

В итоге орловчанка получила препарат, а также компенсировала затраты на приобретение лекарства. Сообщается, что речь идёт о сумме примерно в 40 тысяч рублей.

Напомним, что ранее другой подобный случай привлёк внимание Ксении Собчак и вышел на всероссийский уровень огласки.

ИА «Орелград»


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