Ливенской ЦБР нужно 69 врачей

Также учреждению не хватает среднего медперсонала.

Такая информация размещена прямо на сайте учреждения. Среди врачей больше всего не хватает анестезиологов-ревматологов (8 вакансий), участковых педиатров (6 вакансий), онкологов и участковых терапевтов (по пять вакансий).

Потребность в среднем медицинском персонале составляет 19 человек. В частности, больнице остро не хватает фельдшеров «Скорой помощи» (11 свободных вакансий).

Как рассказали сегодня в Департаменте здравоохранения Орловской области, за последние три года в ЦРБ пришли 15 выпускников-целевиков. Это абитуриенты, которые заключили трёхсторонние контракты с депздравом, мединститутом и больницей. После окончания учёбы они обязаны отработать в ЦРБ срок, указанный в договоре.

Также в текущем году в больницу пришли два фельдшера «Скорой помощи» – по программе «Земский фельдшер». Ранее сообщалось, что план по соответствующей программе для врачей («Земский доктор») остаётся невыполненным.

ИА «Орелград»