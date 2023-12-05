Орловским чиновникам разрешат дружить не со всеми странами

Закон о международных отношениях разработали в Орловской области.

Орловский облсовет народных депутатов обсудил проект закона «О регулировании отдельных отношений в сфере международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области». Он определит полномочия регионального парламента и регионального правительства в указанной сфере применительно к властям на местах. В частности, органам местного самоуправления придется согласовывать свои «внешние» шаги.

Примером такого шага может послужить, например, заключение соглашение с иностранным городом-«побратимом». Такая практика еще недавно была очень распространенной, однако осложнение геополитической ситуации внесло свои коррективы. Согласно проекту закона органы местного самоуправления обязаны ежегодно не позднее 1 декабря направлять в правительство Орловской области на согласование «проект плана мероприятий по осуществлению международных и внешнеэкономических связей» на следующий год.

Данный документ должен включать в себя такие разделы, как: планируемые к проведению встречи и консультации с представителями иностранных государств с указанием тематики мероприятий и предполагаемых дат их проведения; планируемые к заключению соглашения, планируемое участие в деятельности международных организаций, в разработке и реализации проектов международных программ межмуниципального сотрудничества и др.

Правительство Орловской области обязано рассматривать такие планы в течение 20 рабочих дней со дня их получения. Основаниями для отказа в согласовании всего плана или его отдельных позиций может послужить планирование контактов с представителями государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации. Напомним, список таких государств сформирован на уровне правительства страны. Отказ может последовать и в случае, если включенные в план мероприятия не направлены на решение вопросов местного значения. Но в любом случае отказ должен быть обоснованным и мотивированным.

ИА «Орелград»