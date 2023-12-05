Орловские полицейские помогли 70-летней женщине родиться заново

Её дата рождения оказалась несуществующей.

Любопытную историю рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области.

Год назад на Орловщину из ДНР вынужденно перебралась пожилая женщина. Её поселили в пункте временного размещения. Сразу после этого она начала оформлять российский паспорт.

Однако оказалось, что женщина «родилась» 29 февраля 1953 года – такая дата стояла во всех её документах. Между тем, 1953-й как раз не являлся високосным – в тот год в феврале было всего 28 дней.

Из-за ошибки при оформлении документа пенсионерка не могла стать россиянкой. Ей нужно было обратиться в суд, причём в Донецке, и исправить актовую запись о рождении, что оказалось совсем непросто – учитывая факторы её возраста и здоровья.

Сотрудники Управления по вопросам миграции орловского УМВД отнеслись к женщине внимательно и оказали ей всестороннюю помощь. В итоге всё прошло благополучно. После судебного решения в Донецке была оформлена новая актовая запись и выдано новое свидетельство о рождении.

В торжественной обстановке женщине вручили первый российский паспорт. Теперь она стала полноправной гражданкой Российской Федерации.

ИА «Орелград»