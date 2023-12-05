Облсовет отметил 20 орловских добровольцев

Сегодня во всём мире отмечают праздник волонтёров.

Международный день добровольцев существует давно, но в России на официальном уровне учреждён только в 2017-м году. Тогда президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Сегодня в Орловском областном Совете народных депутатов чествовали орловских волонтёров, помогающих российским военнослужащим и жителям Донбасса. Грамоты регионального парламента получили около 20 человек. Их наградил спикер облсовета Леонид Музалевский, его первый заместитель Леонид Вдовин и другие депутаты.

«Самые лучшие душевные качества наши соотечественники и жители Орловщины проявили во время пандемии… Вам есть чем гордиться и сегодня, когда идет специальная военная операция. Все вместе мы приближаем нашу общую победу. Пусть ваш пример будет показателен для всех», – высказался Леонид Музалевский.

Также около пятидесяти представителей волонтёрских организаций и отдельных жителей Орловщины были отмечены грамотами и благодарностями региональных отделений «Общероссийского народного фронта», «Российского союза молодежи» и «Российского детского фонда».

Как рассказал накануне губернатор Андрей Клычков, Орловская область передала в зону СВО свыше трёх тысяч тонн гуманитарных грузов. Также волонтёры поддерживают и жителей Донбасса, вынужденно оказавшихся на Орловщине. Сегодня их насчитывается 6780 человек, 2800 из них – это несовершеннолетние.

ИА «Орелград»