На территории «ОРЛЭКСа» могут построить две многоэтажки

5.12.2023 | 10:55 Новости, Строительство

Строительство может начаться уже в будущем году.

Фото: ИА “Орелград”

Интересную информацию опубликовали в группе «Новостройки города Орла». Авторы поста утверждают, что на месте всем известного бывшего завода «ОРЛЭКс» планируется строительство двух многоквартирных домов – 17-этажных одноподъездных «свечек». Причём оно может начаться уже в первой половине будущего года.

Сообщается, что застройщиком выступает орловская компания «СТС-ГРУПП». В данный момент она строит жилые комплексы в Образцово и Старцево в Орловском муниципальном округе, а также уже сдала ЖК «Разградский» на улице Нормандия-Неман в Орле.

Что касается «ОРЛЭКСа», то, по утверждению авторов публикации, после банкротства предприятия и распродажи имущества невостребованным оказался приличный участок площадью в 12 тысяч 645 квадратных метров. Владельцы предлагали его строительным компаниям с 2020-го года.

Однако существовали сдерживающие факторы. Во-первых, данная земля официально относилась к производственным зонам, где запрещено строительство жилых домов. Во-вторых, из-за того, что территория бывшего завода «расходилась по кусочкам», у участка оказалась неудобная конфигурация.

Первую проблему удалось решить – в конце минувшего месяца. В градостроительные регламенты Орла внесли поправки, которые изменили целевое назначение данного участка. Утверждается, что теперь «СТС-ГРУПП» осталось только завершить разработку проектной документации.

Фото: vk.com/stroyka57

ИА «Орелград»


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