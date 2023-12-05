Под Орлом в сгоревшей хозпостройке нашли мёртвого мужчину

5.12.2023 | 10:41 Новости, Происшествия

Пожар произошёл накануне вечером.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области. Сигнал поступил в 20 часов 21 минуту из Болховского района – из деревни Пальчиково. На место выехали сотрудники 14-й пожарно-спасательной части.

В селе полыхала хозяйственная постройка. В итоге пожарные и добровольцы совместными усилиями справились с огнём, однако строение выгорело изнутри.

В 21 час 15 минут на месте пожара нашли тело 69-летнего мужчины. Предположительно, причиной чрезвычайного происшествия стало короткое замыкание электропроводки.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 13 раз. Шесть выездов пришлись на ликвидацию возгораний, ещё семь – на другие ЧП.

ИА «Орелград»


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