Под Орлом в сгоревшей хозпостройке нашли мёртвого мужчину

Пожар произошёл накануне вечером.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области. Сигнал поступил в 20 часов 21 минуту из Болховского района – из деревни Пальчиково. На место выехали сотрудники 14-й пожарно-спасательной части.

В селе полыхала хозяйственная постройка. В итоге пожарные и добровольцы совместными усилиями справились с огнём, однако строение выгорело изнутри.

В 21 час 15 минут на месте пожара нашли тело 69-летнего мужчины. Предположительно, причиной чрезвычайного происшествия стало короткое замыкание электропроводки.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 13 раз. Шесть выездов пришлись на ликвидацию возгораний, ещё семь – на другие ЧП.

ИА «Орелград»