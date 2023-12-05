В Орловской области разорвали контракт на реконструкцию котельной

Объект находится в Малоархангельске.

Это котельная, расположенная на улице Калинина, 13-А. Реконструкция должна была обойтись в 18 миллионов 200 тысяч рублей.

Соответствующий аукцион проводился летом этого года. На нём победило ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик»» из Курска. Однако потом что-то пошло не так.

В итоге на данный момент контракт расторгнут, его исполнение прекращено. Вероятно, власти объявят новый аукцион.

Отметим, что реконструкция является не только дорогой, но и продолжительной. К 15 ноября надо было завершить проектирование. С 10 мая по 20 августа будущего года – провести строительные и монтажные работы. Скорее всего, теперь эти сроки сдвинутся.

ИА «Орелград»