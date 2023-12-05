Вспышка бешенства вновь зафиксирована недалеко от Орла

Труп дикого животного был обнаружен на территории Болховского района.

В Орловской области зафиксирован уже второй за последнее время случай бешенства животных. Напомним, ранее ограничительные мероприятия из-за павшей от вируса дикой лисицы были введены в Урицком районе. Там уже проводятся карантинные мероприятия, в том числе, как писал «Орелград», разрешена добыча лисицы в целях регулирования численности опасного зверя. И вот теперь губернатор Андрей Клычков на основании представления областного управления ветеринарии ввел карантин по бешенству животных на территории Болховского района.

Причиной, как и в предыдущем случае, стала дикая лисица, чей труп был найден вблизи деревни Кутьма Злынского сельского поселения. Участок площадью 2 квадратных метра, на котором был обнаружен зверь, теперь признан эпизоотическим очагом по бешенству животных. Диагноз был установлен на основании протокола испытаний патологического материала Орловской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Деревня Кутьма и прилегающие природные территории, в том числе урочища, признана неблагополучным пунктом по бешенству животных. На период действия карантина в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте запрещено проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых к вирусу животных, отлов диких зверей для их вывоза в зоопарки.

Также утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя заболевания на отдельных территориях Орловской области. В него включен обход владельцев восприимчивых к заболеванию животных, в том числе подворный и поквартирный, специалистами государственной ветеринарной службы с целью выявления подозреваемых в заболевании бешенством животных. Попутно будет проводиться вакцинация против бешенства представителей семейства псовых, кошачьих, куньих, а также домашних сельскохозяйственных животных, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более.

ИА «Орелград»