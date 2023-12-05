Орловское правительство рассказало о работе с госдолгом

За последние пять лет доля долга по отношению к доходам бюджета снизилась на треть.

В Орловской области за 2018-2022 годы доля государственного долга по отношению к собственным доходам региона снизилась на 32 процента. Об этом говорится в аналитической справке, приложенной к губернаторскому указу об утверждении долговой политики, о которой «Орелград» уже рассказывал. Из документа следует, что в 2022 году была проведена значительная работа по оптимизации структуры государственного долга и сокращению расходов на его обслуживание.

«Привлечение в 2022 году бюджетного кредита из федерального бюджета для погашения коммерческой задолженности в объеме 6,7 миллиарда рублей позволило полностью погасить коммерческие кредиты областного бюджета в сумме 3,065 миллиарда рублей и задолженность по государственным облигациям Орловской области в размере 2 миллиарда рублей», – следует из правительственной информации.

Кроме того, оставшиеся средства вышеуказанного бюджетного кредита в объеме 1,634 миллиарда рублей были направлены муниципальным образованиям Орловской области. Механизм был задействован аналогичный – область выдала бюджетные кредиты муниципалитетам, в частности Орлу, что позволило погасить оформленные ранее заимствования коммерческих банков и тем самым снизить расходы на обслуживание муниципального долга. Правда, это привело к увеличению государственного долга Орловской области на указанную сумму.

«В 2022 году проводилась работа по привлечению бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга, – сообщает также правительство. – Все перечисленные мероприятия дали возможность существенно сократить расходы на обслуживание государственного долга Орловской области, которые составили 269,1 миллиона рублей, что ниже уровня 2021 года на 438 миллионов рублей».

Добавим, что объем государственного долга Орловской области по состоянию на 1 января 2023 года составил 22,038 миллиарда рублей, или 74,5 процента от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. Это соответствует требованиям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

ИА «Орелград»