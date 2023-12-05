Специальные семеноводческие зоны появятся на Орловщине

Проект нового закона прошел процедуру первого чтения.

Орловский облсовет народных депутатов в первом чтении утвердил проект закона «О порядке установления специальных семеноводческих зон на территории Орловской области». Как следует из названия, предметом правового регулирования станет порядок производства семян сельскохозяйственных растений на территории региона. Согласно законопроекту, специальные семеноводческие зоны устанавливаются органом исполнительной власти специальной компетенции, уполномоченным в сфере агропромышленного комплекса. В Орловской области таковым является региональный департамент сельского хозяйства.

Форма заявления об установлении специальной семеноводческой зоны и перечень прилагаемых к нему документов утверждаются правительством региона. Заявитель не позднее чем за два месяца до начала сортовых посевов должен направить заявление в уполномоченный орган, на бумажном носителе или в электронном виде. Основаниями для отказа в установлении специальной семеноводческой зоны являются: предоставление заявления с нарушением сроков и предоставление неполного комплекта документов.

Согласно новому закону в Орловской области будет вестись реестр специальных семеноводческих зон. Ответственным за это тоже будет назначен департамент сельского хозяйства. Реестр подлежит публикации в государственной специализированной информационной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр». Порядок ведения реестра и его форма будут позднее утверждены приказами департамента. «Реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области», – говорится в пояснительной записке.

ИА «Орелград»