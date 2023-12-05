Орловцы стали чаще отказываться от земли

Нередко наделы попросту передаются в пользу государства.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям подметило любопытную тенденцию – сообщается, что в это ведомство все чаще обращаются граждане с вопросом об отказе права собственности на землю. Обычно происходит это в случае, когда собственнику не удалось найти правопреемника, то есть о не смог свою землю продать или подарить. Кстати, закон предоставляет гражданам право просто отказаться от надела в пользу государства. Таким правом и пользуются орловцы, которые желают отказаться от своих наделов.

«Возможно, это связано с тем, что какое-то время назад земельные участки передавались от государства на безвозмездной основе, – предполагают в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. – Кроме того, распространены случаи передачи земли по наследству. Но с течением времени такие наделы оказываются заброшенными их собственниками, а фактическая принадлежность подтверждается только документами».

Между тем, земельный контроль никто не отменял, а земля должна использоваться по назначению. Кроме того, за нее надо платить налоги. То есть. Если земля не приносит никакого дохода, то она автоматически становится убыточной для своего владельца. Тем более что в Орловской области ежегодно выявляется немало земель сельхозназначения, фактически заброшенных владельцами и постепенно зарастающих.

Так, по данным Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в первом полугодии 2023 года только в Орловской области было проконтролировало свыше 21,1 тысячи га земель сельскохозяйственного назначения. В результате было выявлено 246 нарушений земельного законодательства на общей площади свыше 5,1 тысячи га. Основным нарушением стало именно зарастание земель сельскохозяйственного назначения сорняками, кустарником и деревьями. Такие нарушения были вскрыты на 193 орловских участках.

«Отказ от права собственности – это, можно сказать, крайняя мера отчуждения земли, – считают в ТУ Россельхознадзора. – Прекратить свое право собственности на земельный надел через официальный отказ гражданин или организация могут тогда, когда нет никаких явных препятствий, не позволяющих им это сделать. Как правило, потребность в отказе от участка земли возникает тогда, когда он длительное время не используется, зарастает сорной растительностью и даже деревьями. Так, в основном из-за неудобства расположения, неплодородности почвы, а иногда и халатности собственников, многие земли просто забрасываются их хозяевами».

В помощь жителям ведомство также сообщает, что заявление надо подавать в МФЦ, приложив к нему правоустанавливающий документ, подтверждающий право на землю, например, постановление, решение, свидетельство, государственный акт или договор. Если право собственности было ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, то достаточно просто подать заявление об отказе. Право собственности на участок прекращается с даты государственной регистрации прекращения указанного права.

ИА «Орелград»