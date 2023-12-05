За время реконструкции Красного моста водители трамваев забыли ПДД?

Видео с несущемся по Орлу вагоном опубликовал в youtube очевидец.

Автор ролика встретил трамвай, игнорирующий сигналы светофора, на пересечении улиц Гостиной и Гагарина. Водитель автомобиля собирался развернуться, «а тут на … такая подстава, как среагировал хз…».

Автор видео отмечает, что мост был закрыт и трамваи не ходили. За эти годы водители отвыкли встречать электротранспорт в этом месте.

«Короче я был не готов к трамваю вообще, а к трамваю нарушителю тем более», – написал автор в комментарии к ролику.

ИА “Орелград”