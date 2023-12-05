Сотни орловских компаний выбрали «виртуальный» устав

Число обладателей типовых документов в регионе постоянно растет.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, в регионе растет количество организаций, которые выбрали для себя так называемый «виртуальный» устав. Речь идет о типовом документе, различные варианты которого на своем сервисе предлагает предпринимателям налоговая служба. Сообщается, что в 2023 году данной слугой воспользовались 93 орловские компании, а их общее число возросло уже до 247-ми. Напомним, что типовые уставы – это стандартизированные формы учредительных документов. Они были разработаны Министерством экономического развития и призваны облегчить бизнесу учредительную процедуру. Достаточно выбрать один из типовых вариантов и вписать данные своего ООО в пустующие графы.

«Выбрать один из 36 вариантов типового устава могут как вновь создаваемые, так и уже действующие общества с ограниченной ответственностью, – пояснили в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Для того чтобы определиться, какой из 36 вариантов подходит обществу, на сайте ФНС России создан сервис «Выбор типового устава». Сервис предлагает ответить на 7 вопросов, по которым автоматически подберет устав».

Несмотря на простоту и удобство сервиса, заявитель не застрахован от ошибок. В связи с этим налоговики призывают бизнес внимательнее заполнять формы, чтобы банальная ошибка не стала основанием для отказа в государственной регистрации типового устава. Как пояснили в УФНС, чаще всего заявители спотыкаются на несоблюдении обязательных требований к оформлению документов.

«Так, в заявлении в листе «И» нередко отсутствуют сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени организации, – говорят налоговики. – Без этих сведений происходит расхождение данных в ЕГРЮЛ о наименовании должности руководителя с наименованием, включенным в типовой устав. Кроме того, ошибкой является отсутствие в представленном пакете документов нотариально удостоверенного решения единственного участника. Такое решение требуется в том случае, если в уставе не указано, что обществом применяется альтернативный способ подтверждения принятия решений».

В то же время указанный сервис рекомендован к применению, поскольку он экономит время и усилия на составление устава и его дальнейшее утверждение. Имеются и другие преимущества, связанные, в том числе, с изменениями в текущей деятельности организации. Если она, например, изменит свое наименование, адрес места нахождения или размер уставного капитала, то такие поправки в устав не вносятся. Перечисленные сведения отражаются только в Едином государственном реестре юридических лиц. Отмечают в УФНС и то, что типовой устав не представляется в регистрирующий орган.

ИА «Орелград»