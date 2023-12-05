Орловщине дадут деньги на модернизацию ЖКХ

Заявка нашего региона одобрена.

Средства выделяются Фондом развития территорий по новой программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Известно, что вместе с Орловской областью поддержку получат Татарстан, Краснодарский край, Калужская, Рязанская, Свердловская и Тюменская области.

Благодаря запланированным мероприятиям до конца будущего года качественными коммунальными услугами обеспечат около 1,2 миллиона жителей этих регионов. Общая сумма выделяемых средств составляет 4,6 миллиарда рублей.

Во всех данных субъектах в совокупности заменят или реконструируют около 352 километров инженерных сетей тепло- и водоснабжения и водоотведения. Накануне губернатор Андрей Клычков коснулся этого вопроса во время «Прямой линии», сообщив, что орловские власти планируют привести в порядок 16 объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с подачей воды населению (или около 25 километров сетей).

Кроме того, дополнительно на средства, выделенные Фондом развития территорий, в Орловской области в Малоархангельске возведут новую котельную. Вполне возможно, что речь идёт о реконструкции объекта на улице Калинина, 13-А. Сегодня стало известно, что контракт на ремонт котельной, заключённый с компанией из Курска, расторгнут.

ИА «Орелград»