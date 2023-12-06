Дело о банкротстве «Федерального оператора недвижимости» закрыли

Решение о прекращении производства принял орловский арбитраж.

В Орле арбитражный суд постановил прекратить производство по делу, возбужденному по заявлению Федеральной налоговой службы в лице Управления ФНС по Орловской области. Ведомство просило о признании общества с ограниченной ответственностью «Федеральный оператор недвижимости» несостоятельным. Однако ни имущества, ни средств на процедуру банкротства не нашлось. Добавим, что решение не является окончательным, на него может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

Из материалов дела следует, что налоговая служба обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением в конце сентября 2023 года. Она просила признать ООО «Федеральный оператор недвижимости» банкротом по упрощенной процедуре, назначить арбитражного управляющего и включить уполномоченный орган в лице ФНС России в реестр требований кредиторов. Кстати, требования составляли 525,1 тысячи рублей, из которых долги по налогам составляли 435,04 тысячи рублей, а оставшуюся сумму составили пени и штрафы.

В конце октября 2023 года заявление уполномоченного органа было принято к рассмотрению, тогда же было возбуждено производство по делу. В судебном заедании представитель налоговой службы поддержал ранее заявленные требования. Он указал, что для взыскания задолженности налоговым органом в соответствии с законом выставлялись требования, было возбуждено несколько исполнительных производств. Однако взыскать долги не удалось из-за отсутствия денег. Оказалось также, что за «Федеральным оператором недвижимости» не зарегистрировано недвижимое имущество.

Согласно сведениям из органов ГИБДД, полученным в порядке межведомственного взаимодействия, за обществом не зарегистрированы и транспортные средства. То есть, движимое и недвижимое имущество у компании-должника отсутствуют, поэтому в рамках исполнительного производства наложить на них арест и реализовать их не представлялось возможным. При таких обстоятельствах арбитражный суд решил, что необходимо вообще прекратить производство по делу по причине отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур по делу о банкротстве. Например, денег не оказалось даже на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

ИА «Орелград»