В Орле оклады чиновникам подняли задним числом

Соответствующие поправки были внесены в бюджет текущего года.

Вступило в силу решение Орловского горсовета, принятое на последней сессии и предусматривающее изменение некоторых параметров бюджета областной столицы на 2023 год. Одним из важных изменений стало повышение зарплат чиновникам, причем произошло это «задним числом». Депутаты решили установить с 1 ноября 2023 года базовый должностной оклад муниципального служащего города Орла в размере 6334 рубля 32 копейки. До сих пор он составлял 5758 рублей 47 копеек. Отметим, что решение горсовета было принято 24 ноября 2023 года на его 46-м заседании.

Были внесены и другие поправки. Например, парламентарии утвердили обновленные параметры резервного фонда администрации города Орла на 2023 год. До сессии его объем составлял 41,176 миллиона рублей, а по итогам сессии был сокращен до 25,576 миллиона рублей. Одновременно был утвержден размер резервного фонда на 2024 и 2025 годы – по 10 миллионов рублей ежегодно.

Кроме того, в новой редакции были утверждены основные характеристики бюджета города Орла на 2023 год. Так, общий объем доходов был увеличен с 15,057 до 15,468 миллиарда рублей, общий объем расходов вырос с 16,4 до 16,814 миллиарда рублей. Таким образом, прогнозируемый дефицит бюджета города Орла на сегодняшний день сложился в сумме 1,345 миллиарда рублей, что составляет 42,7 процента от общего объема бюджетных доходов без учета безвозмездных поступлений.

Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 года установлен в сумме 2,835 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0 рублей. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2025 года установлен в сумме 2,818 миллиарда рублей, на 1 января 2026 года – в сумме 2,24 миллиарда. Добавим, что прогнозируемый общий объем доходов бюджета города Орла на 2024 год был увеличен с 9,182 до 9,434 миллиарда рублей. Профицит бюджета на 2024 год планируется в сумме 16,5 миллиона рублей, на 2025 год – в сумме 578,237 миллиона.

ИА «Орелград»