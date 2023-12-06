Всю ночь в Орле ликвидировали провал на Гостиной

6.12.2023 | 10:56 Важное, Новости, Происшествия

Работы должны окончиться сегодня вечером.

Фото: vk.com/parakhin_yuri

Об этом в соцсетях рассказал мэр Юрий Парахин.

В провале обустроили подпорную сетку и два защитных футляра, внутри которых прошли коммуникации.

Затем место ЧП засыпали песком – слой за слоем. Материал трамбовали, после чего поверх насыпали новый слой. Затем всё это укрыли ещё и под слоем щебёнки.

Работа была проделана силами сотрудников компаний «Квадра – Орловская генерация» и «Орёлводоканал».

Следующим этапом станет восстановление трамвайного полотна и дорожного покрытия. Пути восстановит компания «Северный путь», а асфальт – муниципальная «Спецавтобаза».

Ранее мэр Орла обещал, что движение на Гостиной улице и Красном мосту восстановится в полночь со среды на четверг, 7-е декабря.

Фото: vk.com/parakhin_yuri
Фото: vk.com/parakhin_yuri

ИА «Орелград»


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