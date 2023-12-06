Всю ночь в Орле ликвидировали провал на Гостиной

Работы должны окончиться сегодня вечером.
Об этом в соцсетях рассказал мэр Юрий Парахин.
В провале обустроили подпорную сетку и два защитных футляра, внутри которых прошли коммуникации.
Затем место ЧП засыпали песком – слой за слоем. Материал трамбовали, после чего поверх насыпали новый слой. Затем всё это укрыли ещё и под слоем щебёнки.
Работа была проделана силами сотрудников компаний «Квадра – Орловская генерация» и «Орёлводоканал».
Следующим этапом станет восстановление трамвайного полотна и дорожного покрытия. Пути восстановит компания «Северный путь», а асфальт – муниципальная «Спецавтобаза».
Ранее мэр Орла обещал, что движение на Гостиной улице и Красном мосту восстановится в полночь со среды на четверг, 7-е декабря.
ИА «Орелград»