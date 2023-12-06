Дело «Орловской биофабрики» продлили на полгода

Причинами стали истечение основного срока и отсутствие кворума.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области издала определение о продлении рассмотрения дела ФКП «Орловская биофабрика» на полгода. Из документа следует, что основной трехмесячный срок истек 6 декабря 2023 года. Рассмотреть дело пока не удается. Так, слушания были назначены на 31 октября, но их отложили до 16 ноября ввиду отсутствия пояснений ФКП «Орловская биофабрика» и запрошенных документов. Затем заседание вновь было перенесено в связи с отсутствием кворума. А по истечении срока было решено его продлить.

«В соответствии с частью 1 статьи 45 Закона о защите конкуренции дело о нарушении антимонопольного законодательства рассматривается комиссией в срок не превышающий трех месяцев со дня вынесения определения о назначении дела к рассмотрению, – говорится в определении УФАС. – В случаях, связанных с необходимостью получения антимонопольным органом дополнительной информации, указанный срок рассмотрения дела может быть продлен комиссией, но не более чем на шесть месяцев».

Как уже рассказывал «Орелград», антимонопольное дело было возбуждено по признакам нарушения федеральным казенным предприятием «Орловская биофабрика» статьи 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Предприятие заподозрили во включении во внутреннее положение о закупках подпункта, который дает возможность закупать товары, работы и услуги стоимостью не более 2 миллионов рублей у единственного поставщика. А это, как подозревают антимонопольщики, приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Напомним также, что дело было возбуждено по материалам плановой документарной проверки, которые в ФАС направило Министерство сельского хозяйства РФ. Именно проверяющие обратили внимание на подозрительный подпункт, позволяющий осуществлять закупки у единственного поставщика во всех случаях и при любых потребностях без проведения конкурентных процедур, независимо от наличия конкурентного рынка. Единственным критерием в данном случае является то, что стоимость закупки не должна превышать 2 миллиона рублей.

Кстати, уже были проанализированы представленные ФКП «Орловская биофабрика» сведения о заключенных договорах в 2021 и 2022 годах. Было установлено, что в 2021 году предприятием из 70 заключенных договоров на общую сумму 66,9 миллиона рублей только четыре договора на общую сумму 11,869 миллиона рублей были заключены в результате процедур, проведенных конкурентным способом. То есть объем закупок, проведенных неконкурентным способом, составил 82,3 процента от совокупного годового объема закупок.

В 2022 году из 59 договоров на общую сумму 71,3 миллиона рублей в результате конкурентных процедур было заключено только пять договоров на сумму 20,1 миллиона рублей. Таким образом, объем закупок, проведенных неконкурентным способом, составил 71,8 процента от совокупного годового объема закупок в 2022 году. В качестве примеров в материалах дела приведены договоры с единственным поставщиком по таким предметам закупки, как: ампулы стеклянного пищевого наполнения, молоко пастеризованное, тара стеклянная для лекарственных средств, гель гидроокиси алюминия, перевозка грузов, минеральные удобрения, ремонт кровли, оказание юридических услуг и пр.

«Данные товарные рынки являются конкурентными, то есть имеется возможность привлечения исполнителя путем проведения конкурентной процедуры – торгов. Соответственно, факт допустимости закупки у единственного поставщика на конкурентном рынке без каких-либо ограничений является неправомерным», – указано в материалах антимонопольной службы. Впрочем, решение по делу будет принято, вероятно, уже в следующем году. Комиссия разберется, имел место факт нарушения или нет.

ИА «Орёлград»