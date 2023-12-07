В Орле сравнили реальные доходы и зарплату населения

Номинальная средняя зарплата оказалась выше среднедушевых доходов.

Аналитики Орелстата представили оперативные данные о доходах населения Орловской области. Отчетность в данном случае ведется по трем ключевым показателям. Основной – это среднедушевые доходы населения. Согласно представленным данным, в третьем квартале 2023 года они составили 38 542 рубля в месяц, а в среднем за период январь-сентябрь 2023 года – 35 785 рублей в месяц. Данные показатели на 11,4 и 12,4 процента соответственно превышают прошлогодний уровень.

Как ранее сообщал «Орелград», в Орловской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сентябре 2023 года составила 46 620 рублей. По сравнению с августом 2023 года она увеличилась на 1,7 процента, а по сравнению с сентябрем предыдущего года увеличилась на 17 процентов. По данным Орелстата, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2023 года в регионе выросла по сравнению с сентябрем 2022 года на 11 процентов.

Нетрудно заметить, что номинальная зарплата орловцев заметно превосходит уровень среднедушевого дохода. Орелстат также подсчитал, что реальные денежные доходы жителей Орловской области в третьем квартале 2023 года на 5,1 процента превысили показатель аналогичного периода предыдущего года, а располагаемые денежные доходы превзошли прошлогодний уровень на 5,5 процента. Добавим, что указанные показатели рассчитываются с учетом данных последней Всероссийской переписи населения.

Ранее правительство Орловской области спрогнозировало, что в 2023 году, по расчетной оценке, номинальное значение среднемесячного дохода на душу населения сложится в размере 37 817 рублей, среднемесячной заработной платы – 45 290 рублей. «Превышение темпов роста номинальных значений показателей уровня жизни относительно ожидаемого уровня среднегодовой инфляции приведет к росту реального содержания заработной платы и среднедушевых денежных доходов на 5,4 и 5,3 процента соответственно», – говорится в правительственном прогнозе.

ИА «Орёлград»