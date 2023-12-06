Орловский бизнес провернул 600 миллиардов рублей

Статистики оценили совокупный оборот организаций региона.

В Орловской области в январе-октябре 2023 года оборот организаций сложился в сумме 597,3 миллиарда рублей, что на 8,9 процента больше (в действующих ценах), чем в соответствующем периоде 2022 года. При этом индекс промышленного производства оказался отрицательным и к соответствующему периоду прошлого года составил 98,7 процента. Такие данные приводит Орелстат в традиционном отчете о социально-экономическом развитии региона.

«Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность, в него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей), – поясняет Орелстат. – Данные по показателю представляют совокупность организаций с соответствующим основным видом деятельности и отражают коммерческую деятельность организаций».

В разрезе отраслей наиболее впечатляющие результаты продемонстрировали две подотрасли. Так, оборот организаций сферы транспортировки и хранения за январь-октябрь 2023 года составил 16,66 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 34,2 процента. Оборот гостиниц и предприятий общественного питания вырос на 34,5 процента и составил 3,43 миллиарда рублей. А главным лидером оказалась сфера «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение». Ее оборот составил всего 130 миллионов рублей, но по сравнению с прошлым годом он увеличился на 43,6 процента.

Имеются в списке и свои аутсайдеры, хотя их немного. Например, на 10,4 процента снизился совокупный оборот организаций, работающих в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. В сфере добычи полезных ископаемых оборот сократился на 8,7 процента, в области здравоохранения и предоставления социальных услуг – на 7,9 процента.

ИА «Орёлград»