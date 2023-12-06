Департамент соцзащиты обязали выплатить крупную субсидию

Также крупную сумму чиновникам придется выложить за судебные издержки.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение по иску Некоммерческого фонда по профилактике социально значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая Страна» из Москвы к департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Процесс прошел при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора и выступающего на стороне ответчика. В этой роли выступил региональный департамент финансов.

Как следует из материалов дела, НФ «Здоровая Страна» обратился в суд с требованием о взыскании с департамента 1,118 миллиона рублей задолженности, составляющей сумму невыплаченной субсидии за период с января по апрель 2020 года. Ответчик иск не признал, посчитав, что истцом не в полном объеме были представлены документы, подтверждающие расходы на заявленную сумму. В связи с этим было отказано в предоставлении субсидии. Департамент финансов в отзыве на иск также счел исковые требования необоснованными.

Однако суд решил исковые требования удовлетворить. Он счел доказанными следующие обстоятельства. В январе 2020 года стороны заключили соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета поставщику социальных услуг. Дело в том, что НФ «Здоровая Страна» в спорный период времени являлся поставщиком социальных услуг гражданам, которым оказывалось социальное обслуживание на базе помещения в Глазуновке. Оно было предоставлено фонду на основании договора безвозмездного пользования для организации психоневрологического интерната.

В рамках исполнения соглашения фонд оказывал соцсулуги гражданам, страдающим психическими заболеваниями, в том числе недееспособным. Они были направлены туда по «путевкам» департамента социальной защиты. Данное обстоятельство сторонами опровергнуто не было. Спор шел об объеме и сумме оказанных услуг. Истец представил документы на объемы субсидирования помесячно за январь-апрель 2020 года, на общую сумму 1,118 миллиона рублей.

Поскольку этих денег фонд не получил, спор был решен в суде. В результате арбитраж решил взыскать с Орловской области в лице департамента социальной защиты в пользу Некоммерческого фонда «Здоровая Страна» субсидию в вышеуказанном размере, а также возмещение расходов на оплату юридических услуг с учетом транспортных расходов и расходов на проживание юриста в гостинице, а это еще около 250 тысяч рублей. На вынесенное решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»