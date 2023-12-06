Губернатор расширил географию поддержки командированных в зону СВО

Обновленные правила коснутся тех, кто отбыл в командировку в новые регионы.

Вступили в силу изменения, внесенные в указ губернатора от 24 июня 2022 года № 309 «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, направленных (командированных) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, и членов их семей, проживающих на территории Орловской области». Это базовый документ, которым предусмотрены меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета. Он предусматривает, например, единовременную денежную выплату членам семей погибших (умерших) лиц, направленных (командированных) для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР в размере 1 миллион рублей. Выплата гражданам за полученное ими ранение, увечье составляет 500 тысяч рублей.

Новый вариант указа расширяет географию – согласно ему, меры социальной поддержки расширяются на тех гражданам, которые были направлены или командированы)не только в ДНР и ЛНР, но и на территории Херсонской и Запорожской областей. В случае гибели соответствующие выплаты будут выдавать членам их семей, проживающим на территории Орловской области. Право на получение мер социальной поддержки за счет областного бюджета имеют также граждане, принимавшие непосредственное участие в выполнении работ и оказании услуг по восстановлению вооружения, военной и специальной техники, фортификационному оборудованию рубежей и позиций на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Отметим, что обновленный указ губернатора распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года. В случае гибели право на единовременную денежную выплату имеют следующие члены семей: супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели гражданина в зарегистрированном браке с ним (с ней); дети, не достигшие возраста 18 лет; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения; лица, находившиеся на иждивении погибшего; родители, полнородные братья и сестры погибшего.

ИА «Орелград»