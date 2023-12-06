Орловца защитили от банковского спама

Правомерность рекламной рассылки оценила антимонопольная служба.

Орловское УФАС России защитило гражданина от ненадлежащей смс-рассылки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет о контроле в сфере рекламы и недобросовестной конкуренции. За помощью к антимонопольщикам обратился местный житель, который пожаловался на навязчивую рекламу. На его телефон пришло сообщение, содержавшее информацию о финансовых услугах «Росбанка». Причем поступило оно без получения предварительного согласия абонента, что запрещено законом.

Данное условие регламентировано частью 1 статьи 18 Закона о рекламе. Согласно ей распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. В данном случае получение смс для абонента видимо, стало сюрпризом.

«При этом распространение рекламной информации посредством смс-рассылки осуществил рекламораспространитель – ООО «Мобиконт», который в силу требований законодательства обязан был убедиться в наличии надлежащего предварительного согласия абонента на получение рекламы, – следует из сообщения пресс-службы Орловского УФАС. – Однако в ходе рассмотрения дела были получены доказательства, свидетельствующие об отсутствии такого согласия гражданина».

По итогам рассмотрения жалобы факт нарушения закона о рекламе был установлен, а само смс-сообщение было признано рекламной информацией, так как оно отвечало соответствующим квалифицирующим признакам. При этом нарушителем закона Орловское УФАС признало не банк, а компанию, непосредственно распространившую рекламу.

«По результатам рассмотрения дела рекламораспространителю было выдано обязательное для исполнения предписания о прекращении рассылки смс-сообщений рекламного характера на абонентский номер гражданина, – резюмируют в УФАС. – Вопрос о привлечении лица к административной ответственности будет рассмотрен в установленном порядке».

ИА «Орёлград»