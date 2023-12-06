Орловские семена и растения проверили на ГМО

Управление Россельхознадзора огласило результаты своей работы по итогам трех кварталов.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнародовало итоги своей деятельности в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений за 9 месяцев 2023 года. Сообщается, что за отчетный период времени было проведено 376 мероприятий по контролю, в том числе 127 без взаимодействия с проверяемыми объектами (12 наблюдений и 115 выездных обследований) и 249 контрольных мероприятий при экспортно-импортных операциях и перемещении по РФ.

В целом за три прошедших квартала специалистами ведомства было проконтролировано 560,6 тонны семян, в том числе 117 тонн на внутреннем рынке, 204,1 тонны при экспорте и 239,5 тонны при импорте. В результате проведенной работы было выявлено 6 тонн семян, не соответствующих требованиям нормативных документов. В рамках мероприятий без взаимодействия было обследовано 221,2 тысячи га посевов сельскохозяйственных культур, включая 171,9 тысячи га, высеянных на семеноводческих участках для производства семян. Было отобрано 163 пробы вегетативных частей растений для исследования на ГМО – генетически модифицированные организмы. Сообщается, что положительных проб не было установлено.

Также за отчетный период времени проконтролировано 22,6 тысячи сортов семян сельскохозяйственных растений, из которых 22,5 тысячи составили пакетированные семена. В результате выявлено 2,5 тысячи сортов, не включенных в Госреестр. По этой причине специалисты забраковали 2548 единиц пакетированных семян. «В целях предотвращения и пресечения готовящихся нарушений было проведено 3207 профилактических мероприятий, в том числе: объявлено 1910 предостережений, проведено 262 профилактических визита, 837 консультирований и 198 информирований», – следует из отчета ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орёлград»