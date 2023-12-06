В Орле на Красный мост снова пустили транспорт

Об этом объявил мэр города.

«Финишная прямая! Сегодня с 18:00 движение по Красному мосту и улице Гостиной для автомобилистов и общественного транспорта будет открыто», – заявил Юрий Парахин в соцсетях.

Ранее, сегодня утром, он рассказал, что над устранением последствий ЧП, которое произошло накануне, всю ночь трудились сотрудники компаний «Квадра – Орловская генерация» и «Орёлводоканал». Завершающим этапом стало восстановление трамвайного полотна (силами компании «Северный путь») и дорожного покрытия (силами «Спецавтобазы»).

По словам Парахина, причиной провала асфальта на Гостиной стала общая изношенность канала, внутри которого проходят коммуникации, питающие «Торговые ряды». Стенка канала рухнула, потянув за собой и дорожное полотно.

ИА «Орелград»