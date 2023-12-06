В Орле на Красный мост снова пустили транспорт

6.12.2023 | 18:16 Новости, Происшествия

Об этом объявил мэр города.

Фото: Юрий Парахин

«Финишная прямая! Сегодня с 18:00 движение по Красному мосту и улице Гостиной для автомобилистов и общественного транспорта будет открыто», – заявил Юрий Парахин в соцсетях.

Ранее, сегодня утром, он рассказал, что над устранением последствий ЧП, которое произошло накануне, всю ночь трудились сотрудники компаний «Квадра – Орловская генерация» и «Орёлводоканал». Завершающим этапом стало восстановление трамвайного полотна (силами компании «Северный путь») и дорожного покрытия (силами «Спецавтобазы»).

По словам Парахина, причиной провала асфальта на Гостиной стала общая изношенность канала, внутри которого проходят коммуникации, питающие «Торговые ряды». Стенка канала рухнула, потянув за собой и дорожное полотно.

Фото: Юрий Парахин

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования