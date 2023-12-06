В Орле маршрутка уничтожила пешеходное ограждение

По предварительным данным, водитель потерял сознание за рулём.

ДТП произошло сегодня утром на Ливенской у автозаправки «Роснефть».

Автобус следовал по межмуниципальному маршруту №421 («Плещеево – Телецентр»). По сообщениям очевидцев, водитель потерял сознание прямо за рулём. После этого транспортное средство врезалось в пешеходное ограждение.

Маршрутка нанесла ограждению серьёзный вред. О наличии или количестве пострадавших пока ничего не известно.

По итогам истекших суток Управление ГИБДД по Орловской области сообщило о восьми ДТП. Все они обошлись без погибших и пострадавших.

ИА «Орелград»