В Орле маршрутка уничтожила пешеходное ограждение

6.12.2023 | 11:21 Новости, Происшествия

По предварительным данным, водитель потерял сознание за рулём.

Фото: vk.com/dtp_orel

ДТП произошло сегодня утром на Ливенской у автозаправки «Роснефть».

Автобус следовал по межмуниципальному маршруту №421 («Плещеево – Телецентр»). По сообщениям очевидцев, водитель потерял сознание прямо за рулём. После этого транспортное средство врезалось в пешеходное ограждение.

Маршрутка нанесла ограждению серьёзный вред. О наличии или количестве пострадавших пока ничего не известно.

По итогам истекших суток Управление ГИБДД по Орловской области сообщило о восьми ДТП. Все они обошлись без погибших и пострадавших.

Фото: vk.com/dtp_orel
Фото: vk.com/dtp_orel

ИА «Орелград»


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