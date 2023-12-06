Орловчанка подозревается в избиении младенца-правнука

Ребёнок госпитализирован.

Как рассказали в Следственном комитете, криминальный эпизод произошёл во Мценске 4 декабря, в этот понедельник, в ночное время суток. 68-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему четырёхмесячному правнуку сильный удар рукой по голове.

Здоровью ребёнка был причинён тяжкий вред. Другие родственники младенца сообщили об инциденте в службу «Скорой помощи». Сейчас малыш находится в медицинском учреждении и получает всю необходимую помощь.

Подозреваемая задержана следователем. Ей предъявлены обвинения по статье 111 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью»). СУ СК РФ по Орловской области направило в суд ходатайство о заключении её под стражу.

Ранее стало известно, что орловский полицейский подозревается в торговле конфиденциальной информацией.

ИА «Орелград»