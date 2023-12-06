Орловчанка подозревается в избиении младенца-правнука

6.12.2023 | 11:08 Важное, Закон и порядок, Новости, Происшествия

Ребёнок госпитализирован.

Место преступления. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Как рассказали в Следственном комитете, криминальный эпизод произошёл во Мценске 4 декабря, в этот понедельник, в ночное время суток. 68-летняя местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему четырёхмесячному правнуку сильный удар рукой по голове.

Здоровью ребёнка был причинён тяжкий вред. Другие родственники младенца сообщили об инциденте в службу «Скорой помощи». Сейчас малыш находится в медицинском учреждении и получает всю необходимую помощь.

Подозреваемая задержана следователем. Ей предъявлены обвинения по статье 111 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью»). СУ СК РФ по Орловской области направило в суд ходатайство о заключении её под стражу.

Ранее стало известно, что орловский полицейский подозревается в торговле конфиденциальной информацией.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования