В Орловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 24%

Такой скачок произошёл за неделю.

С 27 ноября по 3 декабря в регионе зарегистрировано 7899 новых случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциеями. Это на целых 24,3% превышает показатели предыдущей недели. Информацию сообщил портал «Орловские новости», ссылаясь на областное Управление Роспотребнадзора.

В данный момент на территории нашего региона циркулируют вирусы SARS-CoV-2, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы, микоплазма, а также вирусы гриппа А (Н3N2 – «гонконгского»).

Параллельно в Орловской области продолжается прививочная кампания против гриппа. На данный момент вакцинированы около 320 тысяч человек. Сделать прививку можно в поликлинике или ФАПе по месту своего жительства и регистрации.

Планируется, что вакцинация от гриппа завершится в середине декабря.

ИА «Орелград»