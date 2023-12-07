Эксперты вычислили разницу между ценами первичного и вторичного жилья

Орел в числе городов, где «квадрат» готовой квартиры дешевле новостройки.

Статистику приводит портал «Мир квартир». В 63 городах из 70 рассмотренных 1 квадратный метр жилья на первичном рынке оказался дороже, чем на вторичном. Самая большая разница в Астрахани, Краснодаре и Архангельске – от 58,9% до 40,5%. В Орле «квадрат» в новостройке – 89,309 тыс. руб., вторичке – 82,312 тыс. рублей. Разница составляет 8,5%. В семи городах отмечено, что жилье в новых домах дешевле: против общего течения идут Грозный, Владикавказ, Махачкала.

Если сравнивать Орел с соседями, в Брянске новостройки дороже на 15,6%, (88,367 тыс. руб. за квадратный метр), Курске – 15,2% (95,030 тыс. руб.), Калуге – 2,4% (99,641 тыс. руб.), Липецке – 8,3% (91,517 тыс. руб.), Туле – 10,8% (117,059 тыс. руб.).

До 2020 года в большинстве городов готовое жилье было дороже. Ситуацию изменила льготная ипотека. Благодаря ей на первичном рынке увеличились и спрос, и цены. Разрыв между сегментами в 2023 году вырос.

ИА “Орелград”