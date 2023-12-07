В Орле сгорела обувная мастерская

ЧП случилось в Железнодорожном районе.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения накануне около 17 часов. Горела обувная мастерская на улице Гайдара, расположенная на первом этаже обычной жилой пятиэтажки.

Пожарные из 2-й части выехали на место. К моменту их прибытия помещение полыхало по всей площади. Из здания эвакуировали троих человек.

В итоге мастерская выгорела изнутри, однако огонь не распространился далее. ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

«Причину пожара установят специалисты», – пояснили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Судя по фотографиям, которые опубликовало ведомство, по соседству с обувной мастерской находилось одно из отделений «Почты России».

Ранее стало известно, что в Орле в Оку провалился водитель мотобуксировщика.

ИА «Орелград»