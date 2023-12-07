Областным чиновникам приказали вовремя избавиться от денег

В регионе завершается бюджетный процесс уходящего года.

В Орловской области вступил в силу приказ регионального департамента финансов, утвердивший порядок и сроки завершения операций по исполнению областного бюджета 2023 года главными распорядителями и получателями средств, самим департаментом, а также финансовыми органами муниципальных образований. Согласно документу, все операции по исполнению областного бюджета текущего года должны быть завершены 31 декабря. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования текущего финансового года прекращают свое действие именно 31 декабря.

По состоянию на 1 января 2024 года все денежные средства должны находиться на едином счете бюджета, остатки на лицевых счетах главных распорядителей и получателей бюджетных средств не допускаются. В декабре разрешена только досрочная выдача наличных денежных средств на оплату труда и осуществление выплат социального характера по срокам выплаты до 8 января 2024 года. Завершение операций по исполнению областного бюджета главными распорядителями и получателями также определено в четко установленные сроки.

Так, главные распорядители (читай, областные профильные департаменты) с 20 по 28 декабря должны отозвать все неиспользованные получателями остатки бюджетных средств. Получатели до 28 декабря осуществляют в пределах лимитов бюджетных обязательств: выплаты по обязательствам текущего финансового года; досрочные выплаты по мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан, доплатам к пенсиям и пособиям по социальной помощи населению, выплаты по которым должны быть произведены до 8 января 2024 года.

Остатки наличных денежных средств должны быть возвращены в банки до 27 декабря. При этом департамент финансов до 26 декабря должен т согласовать «возможность наличия денежных средств на 1 января 2024 года в кассах получателей средств областного бюджета». Сделано это будет на основании поступивших заявок. В случае отсутствия в заявке экономического обоснования требуемой суммы департамент вернет заявку на остаток наличных денежных средств без согласования.

Также установлено, что 28-29 декабря 2023 года департамент отзовет неиспользованные остатки средств, ранее перечисленных из областного бюджета и распределенных по кодам бюджетной классификации, – с лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств областного бюджета. А финансовые органы муниципальных образований будут обязаны вернуть неиспользованные межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных выплат и имеющие целевое назначение.

ИА «Орёлград»