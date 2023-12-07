В Орле водитель мотобуксировщика провалился под лёд

7.12.2023 | 10:57 Новости, Происшествия

Орловец выбрался из воды самостоятельно.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Инцидент произошёл этой ночью около часа. Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, всё случилось в районе переулка Речного на территории садового некоммерческого товарищества «Спутник».

Мужчина, управляя мотобуксировщиком, провалился под лёд. Однако ему удалось выбраться из Оки самостоятельно.

На место прибыли сотрудники 5-й пожарно-спасательной части. Они установили, что транспорт находится под водой примерно в 10 метрах от берега. При этом толщина льда составляет около 3,5 сантиметров.

Врачи «Скорой помощи» осмотрели пострадавшего и предложили ему госпитализироваться в больницу, однако он отказался от такого варианта.

Всего за последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 13 раз. Пять выездов пришлись на ликвидацию возгораний, ещё восемь – на другие происшествия.

ИА «Орелград»


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