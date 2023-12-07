В Орле обезвредят мусорный полигон

Стартовали публичные обсуждения проекта ликвидации накопленного вреда.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области объявил о старте проведения общественных обсуждений государственной экологической экспертизы проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО». Речь идет о полигоне, расположенном в Орле на улице Итальянской. Проектная документация будет доступна в печатном виде в администрации города Орла (градостроительный зал) по 25 января 2024 года, а также в электронном виде на сайтах АО «ЭкоСити», администрации города Орла и департамента надзорной и контрольной деятельности.

Как следует из пояснительной записки, основанием для разработки проекта «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде на полигоне ТБО и ПО г. Орла» стало решение учредителей АО «ЭкоСити» и утвержденное заказчиком техническое задание на проектирование. Документация была разработана компанией «ЭкобизнесПроект». Она предусматривает: формирование тела полигона с устройством защитного и рекультивационного слоев; строительство системы сбора фильтрата из тела полигона, транспортировки его в насосную станцию (дренаж); строительство сооружений очистки фильтрата с последующим сбросом очищенных стоков в пруд накопитель, а излишков фильтрата и концентрата перекачки – в тело полигона.

Также предусматривается возведение системы орошения и пассивная дегазификация за счет устройства скважин отбора биогаза из тела полигона. Согласно представленному описанию, дренаж выполняется по юго-западной и северо-западной сторонам из перфорированных труб со сбросом фильтрата в насосную станцию. Очистка фильтрата предусмотрена комплексом сооружений, включающих в себя: насосную станцию перекачки собранного дренажом фильтрата в резервуар-усреднитель, очистные сооружения полной заводской готовности, насосную станцию и трубопроводную систему перекачки излишков фильтрата и концентрата в тело полигона.

В рамках проектной документацией разработан процесс очистки фильтрата, образующегося в теле плотины, и процесс отвода биогаза наличие которых выявлено инженерно-геологическими изысканиями. Очистные сооружения будут функционировать, пока дренаж будет поставлять загрязненные стоки. Использование вторичных энергоресурсов, отходов производства, в т.ч. биогаза, данным проектом не предусматривается, как не предусматривается и изъятие земельных участков.

ИА «Орёлград»