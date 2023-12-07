Переоснащение орловской медицины обойдется в 912 миллионов рублей

Областные власти вновь обновили параметры целевой госпрограммы.

В Орловской области начала действовать актуализированная региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения». Первоначально она была утверждена распоряжением правительства области в декабре 2020 года, а в ноябре 2023 года правительство внесло в нее очередные поправки. Изменения коснулись целевых индикаторов. Так, новая версия программы предусматривает замену и дооснащение медицинских организаций изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи в количестве 805 единиц. Общая стоимость приобретений и работ составит 912,452 миллиона рублей.

В том числе программой предусмотрено дооснащение медицинских организаций медицинскими изделиями (681 единица), переоснащение медицинскими изделиями в связи с износом (124 единицы). Отметим, что целевые индикаторы изменились достаточно вариативно. Так, предыдущей версией программы в целом предусматривалась поставка 354 единиц медицинских изделий на общую сумму 900,952 миллиона рулей, в том числе на дооснащение – 229 единиц, на переоснащение в связи с износом – 125 единиц.

Таким образом, объем финансирования вырос на относительно небольшую сумму в 12 миллионов рублей, при этом количество медицинских изделий, которые должны быть приобретены за бюджетный счет, увеличилось более чем вдвое. Добавим, что новой редакцией программы также запланированы приобретение и монтаж модульных конструкций фельдшерско-акушерского пункта в деревне Одинок Новосильского района. Новый ФАП сменит ныне существующий.

Кстати, в обновленном паспорте программы приведены такие данные о степени износа зданий медицинских организаций Орловской области, в которых оказывается первичная медико-санитарная помощь: из 30 врачебных амбулаторий ни одна не находится в аварийном состоянии, требующим сноса, но капитального ремонта требуют 18 из них, или 60 процентов от общего количества. Из 417 фельдшерско-акушерских пунктов в соответствии с заключениями находятся в аварийном состоянии 6 (1 процент), требуют реконструкции – 0, требуют капитального ремонта – 158 (38 процентов).

ИА «Орёлград»